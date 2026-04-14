SRBIJA ĆE IMATI KOŠARKAŠICU U NAJJAČOJ LIGI SVETA! Anđela Dugalić izabrana kao 9. pik WNBA drafta!
Srbija će ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta, pošto je reprezentativka naše zemlje, Anđela Dugalić (24), izabrana je kao deveti pik prve runde WNBA drafta 2026 od strane Vašington Mistiksa.
Podsetimo, Anđela je nedavno sa UCLA osvojila NCAA titulu i tako postala prva Srpkinja koja je uspela da se domogne koledž titule.
Inače, UCLA je prethodne noći postavio rekord, pošto je postao klub sa najviše izabranih košarkašica u prvoj rundi drafta u istoriji - čak pet! Našoj Anđeli u Vašingtonu društvo će praviti saigračica Loren Bets, koja je izabrana kao četvrti pik.
"To će biti sjajno. Veoma sam uzbuđena zbog toga. Biće to glatka tranzicija, igrati sa njom", rekla je oduševljena Srpkinja.
Prvi pik na ovogodišnjem WNBA draftu bila je Azi Fad sa Jukona.
Prva runda drafta:
1. Azi Fad (Jukon) Dalas Vings,
2. Olivija Majls (TCU) Minesota Links
3. Ava Fam (Valensija) Sijetl Storm
4. Loren Bets (UCLA) Vašington Mistiks 5. Gabrijela Hakez (UCLA) Čikago Skaj
6. Kiki Rajs (UCLA) Toronto Tempo
7. Ijana Martin (Perfumeiras) Portland Fajer
8. Flodžej Džonson (LSU) Golden Stejt Valkajries
9. Anđela Dugalić (UCLA) Vašington Mistiks
10. Rejven Džonson (Južna Karolina) Indijana Fiver
11. Koti Mekmahon (Ole Mis) Vašington Mistiks,
12. Nel Angloma (Basket Late) Konektikat San
13. Madina Okot (Južna Karolina) Atlanta Drim
14. Taina Meir (Djuk) Sijetl Storm
15. Đana Knepkens (UCLA) Konektikat San
Anđela, koja igra na poziciji krilnog centra, imala je izuzetno važnu ulogu u šampionskom pohodu UCLA. Prosečno je beležila 9 poena, 5.6 skokova i 2.1 asistenciju uz 50 odsto šuta iz igre i dobila je nagradu za najboljeg šestog igrača u sezoni.
Iako je rođena u Ilinoisu, Anđela je odlučila da nastupa za reprezentaciju Srbije, sa kojom je 2021. godine osvojila zlato na Evropskom prvenstvu.