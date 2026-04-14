Slušaj vest

Srbija će ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta, pošto je reprezentativka naše zemlje, Anđela Dugalić (24), izabrana je kao deveti pik prve runde WNBA drafta 2026 od strane Vašington Mistiksa.

1/5 Vidi galeriju WNBA draft 2026, Anđela Dugalić Foto: Screenshot

Podsetimo, Anđela je nedavno sa UCLA osvojila NCAA titulu i tako postala prva Srpkinja koja je uspela da se domogne koledž titule.

Inače, UCLA je prethodne noći postavio rekord, pošto je postao klub sa najviše izabranih košarkašica u prvoj rundi drafta u istoriji - čak pet! Našoj Anđeli u Vašingtonu društvo će praviti saigračica Loren Bets, koja je izabrana kao četvrti pik.

"To će biti sjajno. Veoma sam uzbuđena zbog toga. Biće to glatka tranzicija, igrati sa njom", rekla je oduševljena Srpkinja.

Prvi pik na ovogodišnjem WNBA draftu bila je Azi Fad sa Jukona.

Prva runda drafta:

1. Azi Fad (Jukon) Dalas Vings,

2. Olivija Majls (TCU) Minesota Links

3. Ava Fam (Valensija) Sijetl Storm

4. Loren Bets (UCLA) Vašington Mistiks 5. Gabrijela Hakez (UCLA) Čikago Skaj

6. Kiki Rajs (UCLA) Toronto Tempo

7. Ijana Martin (Perfumeiras) Portland Fajer

8. Flodžej Džonson (LSU) Golden Stejt Valkajries

9. Anđela Dugalić (UCLA) Vašington Mistiks

10. Rejven Džonson (Južna Karolina) Indijana Fiver

11. Koti Mekmahon (Ole Mis) Vašington Mistiks,

12. Nel Angloma (Basket Late) Konektikat San

13. Madina Okot (Južna Karolina) Atlanta Drim

14. Taina Meir (Djuk) Sijetl Storm

15. Đana Knepkens (UCLA) Konektikat San

Anđela, koja igra na poziciji krilnog centra, imala je izuzetno važnu ulogu u šampionskom pohodu UCLA. Prosečno je beležila 9 poena, 5.6 skokova i 2.1 asistenciju uz 50 odsto šuta iz igre i dobila je nagradu za najboljeg šestog igrača u sezoni.

Iako je rođena u Ilinoisu, Anđela je odlučila da nastupa za reprezentaciju Srbije, sa kojom je 2021. godine osvojila zlato na Evropskom prvenstvu.