Srbija će ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta!
SRPKINJA BLISTALA U ELEGANTNOJ CRNOJ HALJINI! Anđela nije skidala osmeh sa lica na svečanoj ceremoniji WNBA drafta! Roditeljima se zahvalila na srpskom jeziku!
Reprezentativka Srbije Anđela Dugalić (24) izabrana je kao deveti pik prve runde WNBA drafta od strane Vašington Vizardsa, pa će naša zemlja od naredne sezone ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta.
Talentovana košarkašica, koja je nedavno sa UCLA postala NCAA šampion, u elegantnoj crnoj haljini blistala je na svečanoj ceremoniji drafta.
Fotografije Anđele Dugalić sa WNBA drafta 2026. Foto: Cindy Ord / Getty images / Profimedia, Angelina Katsanis / Getty images / Profimedia
Iako je rođena i odrasla u Americi, Anđela odlično govori srpski jezik, pa se na svečanoj ceremoniji obratila i na našem jeziku.
Ponosnim roditeljima obratila se na srpskom.
"Hvala vam, ovde ne bih bila bez vas. Ponosna sam i zahvalna, volim vas", poručila je Anđela.
