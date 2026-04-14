Reprezentativka Srbije Anđela Dugalić (24) izabrana je kao deveti pik prve runde WNBA drafta od strane Vašington Vizardsa, pa će naša zemlja od naredne sezone ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta.

Talentovana košarkašica, koja je nedavno sa UCLA postala NCAA šampion, u elegantnoj crnoj haljini blistala je na svečanoj ceremoniji drafta.

Fotografije Anđele Dugalić sa WNBA drafta 2026. Foto: Cindy Ord / Getty images / Profimedia, Angelina Katsanis / Getty images / Profimedia


Iako je rođena i odrasla u Americi, Anđela odlično govori srpski jezik, pa se na svečanoj ceremoniji obratila i na našem jeziku.

Ponosnim roditeljima obratila se na srpskom.

"Hvala vam, ovde ne bih bila bez vas. Ponosna sam i zahvalna, volim vas", poručila je Anđela.

Ne propustiteKošarkaSRBIJA ĆE IMATI KOŠARKAŠICU U NAJJAČOJ LIGI SVETA! Anđela Dugalić izabrana kao 9. pik WNBA drafta!
KošarkaISTORIJA NBA: Natali Sago treća žena u istoriji lige koja će suditi u plej-ofu
Natali Sago, Nikola Jokić, NBA
KošarkaOVAKO IZGLEDA TABELA ABA LIGE PRED POSLEDNJE KOLO: Sluti na večiti derbi već u polufinalu! Evo šta treba da se desi
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg
KošarkaDUBAI ZGROMIO BUDUĆNOST: Klub iz Emirata se vratio na prvo mesto u ABA ligi
Aleksa Avramović, KK Dubai

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium