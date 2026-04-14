Reprezentativka Srbije Anđela Dugalić (24) izabrana je kao deveti pik prve runde WNBA drafta od strane Vašington Vizardsa, pa će naša zemlja od naredne sezone ponovo imati predstavnicu u najjačoj ligi sveta.

Talentovana košarkašica, koja je nedavno sa UCLA postala NCAA šampion, u elegantnoj crnoj haljini blistala je na svečanoj ceremoniji drafta.

Fotografije Anđele Dugalić sa WNBA drafta 2026.



Iako je rođena i odrasla u Americi, Anđela odlično govori srpski jezik, pa se na svečanoj ceremoniji obratila i na našem jeziku.

Ponosnim roditeljima obratila se na srpskom.

"Hvala vam, ovde ne bih bila bez vas. Ponosna sam i zahvalna, volim vas", poručila je Anđela.