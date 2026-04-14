Slušaj vest

Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, preminuo je u sredu 8. aprila u 68. godini i ova vest pogodila je javnost.

Od Vujoševića su se oprostili mnogi, a u utorak, 14. aprila, Duško će otići na večni počinak i biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Duško Vujošević Foto: Starsport, @starsport, ABA liga/FMP Meridian

Komemoracija će biti održana istog dana u 10 časova u Skupštini grada Beograda, a opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, posle čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

Dan pred sahranu na društvenim mrežama pojavio se i prelep mural posvećen Dušku Vujoševiću, koji su uradili navijači Partizana iz Smederevske Palanke. Pogledajte i vi kako izgleda ovaj mural:

 BONUS VIDEO:

Vujošević Dule, odzvanja Arenom Izvor: Kurir