Od Vujoševića su se oprostili mnogi, a u utorak, 14. aprila, Duško će otići na večni počinak i biće sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Duško Vujošević

Komemoracija će biti održana istog dana u 10 časova u Skupštini grada Beograda, a opelo će se služiti istog dana u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, posle čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

Dan pred sahranu na društvenim mrežama pojavio se i prelep mural posvećen Dušku Vujoševiću, koji su uradili navijači Partizana iz Smederevske Palanke. Pogledajte i vi kako izgleda ovaj mural:

