NBA liga objavila je zvaničan presek prodaje dresova za sezonu 2025/26, a rezultati jasno govore da popularnos pojedinih igrača prevazilazi njhovo košarkaško umeće i kvalitet.

Na samom vrhu liste najprodavanijih dresova za aktuelnu sezonu nalazi se Stef Kari, iskusni američki košarkaš koji je godinama unazad jedno od zaštitnih lica najjače lige na svetu.

Odmah iza Karija je superstar Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić. Njegov prelazak u Lejkerse izazvao je "eksploziju" na tržištu, njegov dres postao je ubedljivo najprodavaniji kada je reč o evrposkim igračima.

Zanimljivo, treće mesto pripalo je zvezdi Njujork Niksa Džejlenu Bransonu, koji je najzaslužniji što se slavna franšiza poslednjih sezona nalazi u samom vrhu Istočne konferencije.

Na četvrtom mestu je francuski superstar Viktor Vembanjama, dok je na petoj poziciji veteran Lebron Džejms.

Entoni Edvards je na šestoj poziciji, Džejson Tejtum na sedmoj, a aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander na osmoj.

Verovali ili ne, ispred Jokića je i ruki Dalasa Kuper Fleg, koji je prošle godine izabran kao prvi pik na NBA draftu.

Iako godinama unazad dominira u najjačoj ligi sveta, reprezentativac Srbije Nikola Jokić nalazi se tek na 10. poziciji liste najprodavanijih NBA dresova.