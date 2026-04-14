Legendarni trener Partizana Duško Vujoševićpreminuo je u sredu 8. aprila i ova vest pogodila je ne samo čitavu Srbiju, već i region, Evropu i svet.

Komemoracija i sahrana zakazani su za danas, a u Skupštini grada Beograda okupljaju se dobro poznata lica, u prvim redovima sedeće veličina do veličine.

Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Čakajac, Dušan Kecman, Aleksandar Đorđević, Ivo Nakić, Zoran Slavnić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Žofri Lovernj, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Ostoja Mijailović, Ivica Dačić...

Tu će biti i Dejan Savić, Nenad Krstić, Boris Tadić, Dejan Bodiroga, Dragan Bokan, Ana Vujošević, Luka Vujošević, Nataša Milačić, Vida Ognjenović, Peca Popović, Sinan Gudžević, Laza Davidović, Bogoljub Karić, Dragomir Karić, Mišo Vujošević, Đorđe Milačić, Uroš Milačić... Svi oni ispratiće legendarnog trenera na večni počinak.

Komemoracija će biti održana od 10 časova u Skupštini grada Beograda, a opelo će se služiti u 13 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju, posle čega će Vujošević biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, prostoru koji je rezervisan za najistaknutije ličnosti srpskog društva.

