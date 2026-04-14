U ozbiljnom problemu nalaze se Los Anđeles Lejkersi pred start NBA plej-ofa.

Dva ključna igrača, Luka Dončić i Ostin Rivs, propustiće početak prve runde, otkriva novinar Šams Čarnija.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Luka je prethodnih dana boravio u Madridu, gde je prolazio kroz intenzivne terapije zbog povrede zadnje lože, kako bi ubrzao povratak na teren, ali njegov status za prve mečeve je i dalje neizvestan.

Tokom nedelje vratiće se u LA, gde će biti obavljeni dodatni pregledi nakon kojih će biti poznato kada će moći da se priključi ekipi.

Situacija sa Ostinom Rivsom je još nepovoljnija. Njegov povratak očekuje se tek početkom maja, što znači da će sigurno propustiti veći deo prve runde plej-ofa.

Podsetimo, Lejkersi su zauzeli četvrtu poziciju na Zapadu i na startu doigravanja odmeriće snage sa Hjuston Roketsima. Serija startuje u subotu 18. aprila.