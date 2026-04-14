Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak od 10 časova održaće se komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Komemoracija Dušku Vujoševiću

Na komemoraciji legendarnom treneru okupio se veliki broj asova i dobro poznatih lica, te su se među prisutnima našli i Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Čakajac, Dušan Kecman, Aleksandar Đorđević, Ivo Nakić, Zoran Slavnić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Žofri Lovernj, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Novica Veličković, Ostoja Mijailović, Ivica Dačić...

Svi su bili potpuno slomljeni zbog Vujoševića, a ovo su neki od snimaka sa komemoracije...

Predrag Danilović na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: Kurir sport

Moka Slavnić, Sale Đorđević i drugi stigli na komemoraciju Dušku Vujoševiću Izvor: Kurir sport

Saša Pavlović i Novica Veličković na komemoraciji Duška Vujoševića Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Lovernj na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Vlade Đurović i Žarko Paspalj na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Sve vesti o Dušku Vujoševiću možete pročitati OVDE.

