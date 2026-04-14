Srpski košarkaški stručnjak Nenad Jakovljević, koji je na klupi Virtusa nasledio Duška Ivanovića, ostvario je prvi trijumf sa slavnim italijanskim timom.

Virtus je u domaćem šampionatu savaladao Kantu rezultatom 89:79, a Jakovljević je nakon meča podelio utiske.

"Moj prvi cilj je da se nikad ne odustaje. Čak i na plus devet na kraju, nastavio sam da guram. 'Još jedan, još jedan', to mora da bude naš mentalitet. Kao što je govorio Duško Vujošević, koji je preminuo pre nekoliko dana - kada se neko mnogo trudi, onda mu nije lako da izgubi", rekao je Jakovljević.

Prokomentarisao je i dolazak doskorašnjeg plejmejkera Zvezde Jaga Dos Santosa.

"Imali smo problema na poziciji plejmejkera, koja je ključna u organizaciji igre, kontroli ritma i realizaciji napada. Dolazak Jaga je vrlo pozitivna stvar. Poznajem ga dugo jer sam radio sa njim još u Crvenoj zvezdi pre tri godine, kao i kada je osvojio Bundesligu sa Karimom (Jalou, igrač Virtusa sa kojim je igrao u Ulmu, prim.aut.). Može mnogo da nam pomogne, ali ekipa ne sme da se opusti zbog dolaska jednog igrača, već treba da u svima probudi potrebnu svest za dobrobit tima", rekao je privremeni trener Virtusa.