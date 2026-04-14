OSTVARIO PRVU POBEDU PA CITIRAO VUJOŠEVIĆA: Kad se neko mnogo trudi, onda mu nije lako da izgubi!
Srpski košarkaški stručnjak Nenad Jakovljević, koji je na klupi Virtusa nasledio Duška Ivanovića, ostvario je prvi trijumf sa slavnim italijanskim timom.
Virtus je u domaćem šampionatu savaladao Kantu rezultatom 89:79, a Jakovljević je nakon meča podelio utiske.
"Moj prvi cilj je da se nikad ne odustaje. Čak i na plus devet na kraju, nastavio sam da guram. 'Još jedan, još jedan', to mora da bude naš mentalitet. Kao što je govorio Duško Vujošević, koji je preminuo pre nekoliko dana - kada se neko mnogo trudi, onda mu nije lako da izgubi", rekao je Jakovljević.
Prokomentarisao je i dolazak doskorašnjeg plejmejkera Zvezde Jaga Dos Santosa.
"Imali smo problema na poziciji plejmejkera, koja je ključna u organizaciji igre, kontroli ritma i realizaciji napada. Dolazak Jaga je vrlo pozitivna stvar. Poznajem ga dugo jer sam radio sa njim još u Crvenoj zvezdi pre tri godine, kao i kada je osvojio Bundesligu sa Karimom (Jalou, igrač Virtusa sa kojim je igrao u Ulmu, prim.aut.). Može mnogo da nam pomogne, ali ekipa ne sme da se opusti zbog dolaska jednog igrača, već treba da u svima probudi potrebnu svest za dobrobit tima", rekao je privremeni trener Virtusa.