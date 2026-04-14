Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u utorak od 10 časova održaće se komemoracija u Skupštini grada Beograda.

Komemoracija Dušku Vujoševiću Foto: Petar Aleksić

Na komemoraciji se okupio veliki broj ljudi i dobro poznatih lica iz sveta sporta, ali i drugih životnih sfera.

Zanimljivo je da su među prisutnima i predstavnici KK Crvena zvezda. Generalni direktor Zvezde, Nemanja Vasiljević, došao je kao predstavnik tima sa Malog Kalemegdana.

