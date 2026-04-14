Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom treneru.

Komemoracija Dušku Vujoševiću

Na komemoraciji govorila je i Vida Ognjenović, a njene reči terale su suze na oči.

Vida Ognjenović govori na komemoraciji Dušku Vujoševiću

-Opraštamo se od našeg Duška, okeanske čovečnosti, nežnog srca, u kojoj je svaki prijateljski bol mogao naći utehu. Kako prihvatiti odlazak... Njemu smo se pravdali za svoje greške, molili ga za oproštaj, pred njim osećali krivicu i za najmanje odstupanje od čovečnosti i iskrenosti. Njegov nas je primer opominjao da je biti čovek ozbiljna obaveza. Život je proveo kao pobednik.

- Zvala sam ga oluja dobrote. Ne poznajem čoveka koji poseduje takav dar. Ne poznajem koji se brže bacao u vrtlog da pomogne. Duško nije priznavao udžebinčke granice, tvrdio je da su to priručnici za pravanje grešaka. Čoveku je dužnost da pravi iskorake, da skok pred košem bude bogolik, da nema uzmaka i nemogućeg. Tragao je za svim vidovima nedostižnog i dostizao je. Zahtevao je da se u sportu svako dostignuće sledećim korakom nadmaši. Postigao je da sport bude nadživot, da se zalet ne zvaršava skokom nego se nastavlja u vazduhu.

