"Na osmrtnici za dragog Duška Vujoševića među ožalošćenima, suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom nalazi se još jedno ime - drugarica Žuta. To je stanovnica Duškove kuće, labradoradorka koja će uskoro napuniti 12 godina".

"Dule i Ana su imali pse labradore, najčešće ženke, jedini muškarac među njima bio je Širkan koga je Dule poklonio majci i sestri nakon smrti svoga oca. Aska, Žuta, Lara, pa još jedna Lara bile su pre ove Žute. Nisu više žive, pokopane su pod velikom krošnjom oraha u mestu Lokve između Alibunara i Plandišta. Dule će danas biti položen na Novom groblju, tamo gde se sahranjuju zaslužni građani, ali su i ona bića što počivaju pod orahom u Lokvama dala svoj prilog za Partizanove igre i prvenstva.