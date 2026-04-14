Izuzetno emotivan govor na komemoraciji Dušku Vujoševiću održao je njegov blizak prijatelj Sinan Gudžević.

Gudžević, koji je Duška poznavao četiri decenije, otkrio je dosad nepoznate detalje iz privatnog života slavnog trenera.

Komemoracija Dušku Vujoševiću Foto: Petar Aleksić

Sinan je otkrio da je Dule obožavao pse i da je svog labradora doživljavao kao člana porodice.

"Na osmrtnici za dragog Duška Vujoševića među ožalošćenima, suprugom Anom, sinom Lukom i sestrom Natašom nalazi se još jedno ime - drugarica Žuta. To je stanovnica Duškove kuće, labradoradorka koja će uskoro napuniti 12 godina".

Vujošević je obožavao labradore, otkrio je Sinan.

"Dule i Ana su imali pse labradore, najčešće ženke, jedini muškarac među njima bio je Širkan koga je Dule poklonio majci i sestri nakon smrti svoga oca. Aska, Žuta, Lara, pa još jedna Lara bile su pre ove Žute. Nisu više žive, pokopane su pod velikom krošnjom oraha u mestu Lokve između Alibunara i Plandišta. Dule će danas biti položen na Novom groblju, tamo gde se sahranjuju zaslužni građani, ali su i ona bića što počivaju pod orahom u Lokvama dala svoj prilog za Partizanove igre i prvenstva.

Sinan Gudžević na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: Petar Aleksić

Peca Popović govori na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: Petar Aleksić