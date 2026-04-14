Duško Vujošević je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj košarci, a Srbija će se ovog utorka oprostiti od legenardnog trenera.

Njegov odlazak je rastužio širu javnost u Srbiji i regionu, ali i ljubitelje košarke širom Evrope, a u Skupštini grada Beograda održana je komemoracija legendarnom treneru.

Komemoracija Dušku Vujoševiću

Na njoj je govorio i proslavljeni košarkaš i nekadašnji reprezentativac Srbije, a aktuelni potpredsednik KSS, Nenad Krstić, koji je otvorio dušu zbog Vujoševića.

Nenad Krstić govori na komemoraciji Dušku Vujoševiću

- Danas se opraštamo od čoveka čije ime zauzima posebno mesto u istoriji srpske košarke. Kroz njegov rad prošle su generacije mladih košarkaša od pionira do seniora. Mnogi su postali reprezentativci i nosioci naše igre. Njegova košarka ostavila je trajni pečat na srpsku košarku. Gradimo je prave vrednosti dugoročno. Pružao je priliku mladima i gradio timove koji su imali identitet i karakter prema dresu koji nose. Njegovo nasleđe nije samo u košarkašima, nego i ljudima - rekao je Nenad Krstić u svom govoru i dodao da za njega lično to ima veliko značenje.

- Bio sam na početku željan dokazivanja na Zlatiboru. Tri minuta pre kraja doživeo sam tešku povredu ruke, nisam znao koliko je ozbiljno i nastavio sam da igram. Sutra me je pozvao i pitao: Da li bi nastavio da si znao da je slomljena? Rekao sam da bih. Pogledao me je, pomilovao i rekao - ajde nazad. To je bio Dule.

