Slušaj vest

U Skupštini grada Beograda danas je održana komemoracija proslavljenom košarkaškom treneru Dušku Vujoševiću.

Članovi porodice, brojni prijatelji, kolege, istaknute sportske ličnosti i legende koje je stvarao okupile su se u Skupštini grada kako bi odale počast legendarnom treneru.

Komemoracija Dušku Vujoševiću Foto: Petar Aleksić

U prepunoj sali izuzetno emotivne govore održali su Duletov prijatelj Sinan Gudžević, književnica Vida Ognjenović, novinar Petar Peca Popović, bivši košarkaš Partizana i aktuelni potpredsednik KSS Nenad Krstić i prvi čovek KK Partizan Ostoja Mijailović.

Nakon govora usledila je scena koja kida dušu. Svima je stala knedla u grlu kada je sa razglasa krenula omiljena pesma Duška Vujoševića "Pamtim samo srećne dane" od Gabi Novak. U tim momentima mnogi nisu uspeli da zaustave suze.

"Pamtim samo sretne dane
pamtim samo one noći
koje sam dijelila s tobom
sanjajući i ljubeći

Pamtim samo sretne dane
pamtim samo ona jutra
koja bude naša tijela
zagrljena kao mrtva

Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo
ja nisam kao ti, ne mogu to..."

Pamtim samo sretne dane se čulo na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: Petar Aleksić

Pesma Gabi Novak komemoracija Duška Vujoševića Izvor: MONDO/Tijana Jevtić