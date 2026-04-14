U Skupštini grada Beograda danas je održana komemoracja povodom smrti proslavljenog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Porodica, prijatelji i brojne legende košarke odale su počast najtrofejnijem treneru Partizana, koji je preminuo 8. aprila u 67. godini života.

U momentu kada su supruga Ana i sin Luka ušli u salu, svi su ustali kako bi im pružili podršku. Ubrzo nakon njihovog dolaska održan je i minut ćutanja u čast legendarnog trenera i emotivni govori prijatelja Sinana Gudževića, Vide Ognjenović i Predraga Pece Popovića, kao i bivšeg igrača Nenada Krstića i aktuelnog predsednika KK Partizan Ostoje Mijailovića.

Porodica Duška Vujoševića - supruga Ana i sin Luka Foto: Petar Aleksić

Pamtim samo sretne dane se čulo na komemoraciji Dušku Vujoševiću Izvor: Petar Aleksić