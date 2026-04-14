GODINE MU NE MOGU NIŠTA! Lebron Džejms stigao do novog priznanja!
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Lebron Džejms proglašen je za igrača nedelje Zapadne konferencije NBA lige.
Lejkersi su prošle nedelje u NBA ligi ostvarili tri pobede i jedan poraz.
Lebron Džejms Foto: Alika Jenner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Legendarni Lebron Džejms je prosečno beležio 24 poena, 9,7 asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte po meču. On je 70. put u karijeri izabran za igrača nedelje, a deveti put kao član LA Lejkersa.
Za najboljeg igrača Istočne konferencije NBA lige u prošloj nedelji proglašen je košarkaš Toronta Brendon Ingram. On je imao prosek od 25,5 poena, 6,5 skokova i 4,5 asistencija po utakmici. Ingram je peti put u karijeri izabran za igrača nedelje u NBA ligi.
Košarkaši Toronta su prošle nedelje zabeležili tri pobede i jedan poraz.
