NEPREGLEDNA TUŽNA KOLONA - SVI SU TU ZBOG DUŠKA VUJOŠEVIĆA! Legendarni trener je ovo zaslužio: Pogledajte emotivne scene sa sahrane! (FOTO, VIDEO)
Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.
Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.
Nepregledna tužna kolona ljudi okupila se zbog Duška Vujoševića i nema dileme da je legendarni trener ovako nešto i zaslužio.
Među onima koji su stigli na groblje su i direktor ABA lige Milija Vojinović, bivši košarkaši Predrag Danilović, Ivo Nakić, Mlađan Šilobad, Zoran Stragi, Vladimir Kuzmanović, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović, Aco Pejović i mnogi drugi...
Pogledajte emotivne scene sa sahrane:
BONUS VIDEO: