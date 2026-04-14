Svi su došli da odaju poslednju počast legendarnom treneru.
TUGA
BIVŠI KOŠARKAŠI PARTIZANA U SUZAMA! Oproštaj od Duška Vujoševića je BOLAN - tu su i nekadašnji asovi Crvene zvezde, ali i drugih klubova! (FOTO, VIDEO)
Slušaj vest
Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.
Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.
Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Bivši košarkaši Partizana Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Predrag Šuput i Slavko Vraneš nisu mogli da sakriju tugu, ali tu su bili i nekadašnji asovi Crvene zvezde poput Filipa Petruševa, kao i njegov aktuelni saigrač iz Dubaija Klemen Prepelič
Stigao je i Željko Obradović, a među prisutnima je i Predrag Mijatović.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši