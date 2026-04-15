Slušaj vest

Turski novinar Ilke Kankanoglu, koji pomno prati fudbalska dešavanja u Bešiktašu, podelio je jednu sjajnu priču o sinu Dušana Alimpijevića, koji je deo fudbalske akademije slavnog turskog kluba.

Po svemu sudeći od slavnog oca nasledio je pobednički karakter, borbeni duh i liderstvo.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

"Kapitena meseca određujemo na osnovu različitih parametara, kao što su kontinuitet u treninzima, poštovanje trenažnog procesa i učinak na terenu. Zahvaljujući svojim igrama u martu, sin Dušana Alimpijevića je postao kapiten za april. Do tog trenutka sve je bilo uobičajeno", počeo je priču Turčin.

"On je došao na trening, ali je sedeo sa strane. Prišao sam mu i pitao ga zašto ne trenira, a on mi je rekao da je bolestan i da zato ne može da učestvuje. Naravno, rekao sam nešto poput: "Pa što si onda dolazio, trebalo je da odmoriš." A on mi je odgovorio tačno ovako: "Ja sam kapiten, treba da budem uz svoje saigrače, zato sam i došao." Porodica Alimpijević me oduševljava svakim svojim članom", otkrio je Ilke.

Kurir sport/Basketbalsphere

