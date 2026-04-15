"Kapitena meseca određujemo na osnovu različitih parametara, kao što su kontinuitet u treninzima, poštovanje trenažnog procesa i učinak na terenu. Zahvaljujući svojim igrama u martu, sin Dušana Alimpijevića je postao kapiten za april. Do tog trenutka sve je bilo uobičajeno", počeo je priču Turčin.

"On je došao na trening, ali je sedeo sa strane. Prišao sam mu i pitao ga zašto ne trenira, a on mi je rekao da je bolestan i da zato ne može da učestvuje. Naravno, rekao sam nešto poput: "Pa što si onda dolazio, trebalo je da odmoriš." A on mi je odgovorio tačno ovako: "Ja sam kapiten, treba da budem uz svoje saigrače, zato sam i došao." Porodica Alimpijević me oduševljava svakim svojim članom", otkrio je Ilke.