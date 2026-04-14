"MILUTINOVA SU BUKVALNO ZAKLJUČALI U KANCELARIJU! Otkriveni šokantni detalji: Kako je propao transfer Srbina u Milano!
Đanmarija Včirki, bivši sportski direktor Olimpije iz Milana, u podkastu "Area 52" ispričao je kako je klub iz Milana ostao bez kapitalnog pojačanja.
Prema njegovim rečima transfer Nikole Milutinova u Armani bio je dogovoren do najsitnijih detalja, čekao se samo potpis, a onda je u poslednji čas došlo do obrta.
Centar Olimpijakosa Mustafa Fal se povredio i atinski velikan je uspeo da ubedi Srbina da ostane.
"Onog sekunda kada se Fal povredio, Milutinova su bukvalno zaključali u kancelariju! Njegov agent je čekao ispred vrata, a on je iz te kancelarije izašao sa potpisanim produžetkom ugovora sa Olimpijakosom. Eto, tako se to desilo", otkrio je bivši operativac Milana.
"Tako je to išlo. I ove godine je, prema prema mnogima od vas, bio najbolji centar Evrolige", dodao je Italijan.