KO JE SVE DOŠAO NA SAHRANU DUŠKA VUJOŠEVIĆA? Reka ljudi na Novom groblju - od košarkaša, preko političara, do pevača i ostalih poznatih ličnosti!
Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.
Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.
Među prisutnima bio je veliki broj ljudi iz sveta sporta, politike, estrade, ali i ostalih životnih sfera.
Tu su bili predstavnici KK Partizan, Ostoja Mijailović, članovi stručnog štaba, Vanja Marinković i igrači, ali i košarkaši koje je Vujošević lansirao u orbitu i trenirao - Žofri Lovernj sa suprugom, Aleksandar Pavlović, Milenko Tepić, Uroš Tripković, Slavko Vraneš, Dušan Kecman...
Željko Obradović stigao je među prvima, ali nije jedina legenda crno-belih koja se našla na Novom groblju. Tu su bili i Predrag Danilović, Aleksandar Berić, Mlađan Šilobad, Duletovi saradnici iz Partizana Vlada Jovanović i Velimir Gašić i drugi... Uz njih su bili i Zoran Moka Slavnić i Vlade Đurović, kao i Vladimir Kuzmanović, Vule Avdalović, Neno Ašćerić, Milija Vojinović, Darko Miličić, Miško Ražnatović sa igračima Dubaija Aleksom Avramovićem, Džananom Musom, Klemen Prepelič...
Predstavnici FK Partizan su se takođe našli na Novom groblju, sada sa Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem i Predrag Mijatović, kao i pojedini igrači sa trenerom Srđanom Blagojevićem, bio je tu i bivši trener FK Crvena zvezda, Aleksandar Janković, političari Boris Tadić, Ivica Dačić, Milorad Dodik, pevač Aco Pejović...
Osim porodice Duška Vujoševića, tu je bio i najverniji prijatelj Duška Vujoševića, labrador Žuta.
BONUS VIDEO: