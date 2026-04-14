Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.

Vidi galeriju Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić

Među prisutnima bio je veliki broj ljudi iz sveta sporta, politike, estrade, ali i ostalih životnih sfera.

Tu su bili predstavnici KK Partizan, Ostoja Mijailović, članovi stručnog štaba, Vanja Marinković i igrači, ali i košarkaši koje je Vujošević lansirao u orbitu i trenirao - Žofri Lovernj sa suprugom, Aleksandar Pavlović, Milenko Tepić, Uroš Tripković, Slavko Vraneš, Dušan Kecman...

Partizanovi bivši košarkaši na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Petar Aleksić

Željko Obradović stigao je među prvima, ali nije jedina legenda crno-belih koja se našla na Novom groblju. Tu su bili i Predrag Danilović, Aleksandar Berić, Mlađan Šilobad, Duletovi saradnici iz Partizana Vlada Jovanović i Velimir Gašić i drugi... Uz njih su bili i Zoran Moka Slavnić i Vlade Đurović, kao i Vladimir Kuzmanović, Vule Avdalović, Neno Ašćerić, Milija Vojinović, Darko Miličić, Miško Ražnatović sa igračima Dubaija Aleksom Avramovićem, Džananom Musom, Klemen Prepelič...

Darko Miličić na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Petar Aleksić

Predstavnici FK Partizan su se takođe našli na Novom groblju, sada sa Rasimom Ljajićem i Dankom Lazovićem i Predrag Mijatović, kao i pojedini igrači sa trenerom Srđanom Blagojevićem, bio je tu i bivši trener FK Crvena zvezda, Aleksandar Janković, političari Boris Tadić, Ivica Dačić, Milorad Dodik, pevač Aco Pejović...

Osim porodice Duška Vujoševića, tu je bio i najverniji prijatelj Duška Vujoševića, labrador Žuta.

Labrador Žuta sve vreme sedi pored sanduka Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

