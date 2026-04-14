Tužnu povorku na sahrani Duška Vujoševića predvodili su velikani Partizana.
SCENA KOJA SLAMA SRCA! Žofri Lovernj nosi krst na sahrani Duška Vujoševića! Kovčeg poneli Danilović, Nakić, Marinković, Tripković, Kecman i Tepić!
Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.
Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.
Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić
Posle opela krenula je i tužna povorka koju su predvodili Žofri Lovernj koji je nosio krst, kao i Danilović, Nakić, Marinković, Tripković, Kecman i Tepić koji su poneli sanduk.
