Legendarni Duško Vujošević u utorak, 14. aprila odlazi na večni počinak.

Posle komemoracije koja je bila veoma emotivna i koja se održala u Skupštini grada Beograda, Vujoševićevi prijatelji, porodica, ali i ljudi koji ga nisu poznavali lično, a poštovali su ga, okupili su se da mu odaju počast na Novom groblju.

Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić

Posle opela, krenula je i tužna povorka koju su predvodili Žofri Lovernj koji je nosio krst, kao i Predrag Danilović, Ivno Nakić, Vanja Marinković, Uroš Tripković, Dušan Kecman i Milenko Tepić koji su nosili kovčeg.

Tokom sahrane i povorke, Grobari su zapevali u čast Duška Vujoševića, a tom prilikom jednom navijaču je pozlilo, pa je reagovala i Hitna pomoć.

Pesma Grobara na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Petar Aleksić

Lovernj nosi krst na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Petar Aleksić