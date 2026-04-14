Duško Vujošević je u utorak, 14. aprila, otišao na večni počinak.

Posle komemoracije koja je održana u Skupštini grada Beograda, Vujošević je sahranjen na Novom groblju uz prisustvo porodice, velikog broja ljudi iz sveta sporta, politike, estrade, ali i drugih životnih sfera, kao i navijača Partizana.

Sahrana Duška Vujoševića Foto: Petar Aleksić

Potresne scene sa Vujoševićeve sahrane obišle su Srbiju, a Dule je na večni počinak otišao uz stihove pesme Đorđa Balaševića "Stih iznad svih".

Pesma Đorđa Balaševića na sahrani Duška Vujoševića Izvor: Kurir

Tekst pesme "Stih iznad svih" ide ovako:

Postoji stih, naizgled vrlo prost
stih iznad svih, stih vise kao most
da premosti, da prebrodi
kad prica nikud ne vodi

Postoji stih pun raznih trikova
stih iznad svih k'o stih svih stihova
čas rastuži, čas razgali, pa razoruža
i kao gorska ruža kamen razvali

U inat svima postoji rima
kojom se vatre potpale
ponese plima u inat svima
svo ono trunje s obale

U inat svima kad prođe zima
izdanci niknu zeleni
i, blago njima
vole se (vole) mladi jeleni

U spomenar za dvoje Zadrana
cempresa par na hridi Jadrana
dah bogova s Velebita i galeb jedan
nebu svome predan, tobož nebitan.

Postoji stih naizgled vrlo prost
stih iznad svih, stih vise kao most
da premosti, da prebrodi
postoji rima koja se ne prevodi.

