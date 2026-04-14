Analitičar ESPN-a, Stiven A. Smit, oštro je kritikovao Luku Dončića.
"GDE TI JE PONOS? GDE TI JE DOSTOJANSTVO?" Luka Dončić na žestokom udaru
Smit je izrazio iznenađenje činjenicom da Lebron Džejms, uprkos 41 godini i 23. sezoni u ligi, ulazi u plej-of bez većih problema sa povredama, dok pojedine mlađe zvezde, uključujući Dončića i Ostina Rivsa, nisu uspeli da očuvaju kontinuitet.
"Muka mi je da gledam igrača sa 41 godinom kako je zdrav, a drugi nisu. Ako znamo da Lebron ulaže ogromna sredstva u svoje telo, zašto to ne rade i ostali? Gde ti je ponos? Gde ti je dostojanstvo?", poručio je Smit, koristeći Dončića kao primer šireg problema u ligi.
Podsetimo, Lebron Džejms i dalje beleži zavidne brojke – 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije po meču – dok je u finišu regularnog dela dodatno podigao formu i predvodio Los Anđeles Lejkerse do plasmana u plej-of.
Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia
