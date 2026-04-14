Partizan je slavio rezultatom 85:79, a Mitrović nije krio svoj bes suđenjem na tom meču.

Cedevita Olimpija - KK Partizan

"Što se tiče ABA lige, naše šanse su svima jasne. Ne želim da ulazim u sportske motive jer bih morao da budem veoma direktan, a to se često sankcioniše. Taj deo ne mogu da komentarišem, ali svako ko prati košarku razume o čemu je reč. Mi radimo pošteno i zaista kvalitetno, imam vrhunski stručni štab i verujem da igramo lepu košarku. To priznanje dobijam i od kolega i od protivnika, i to nisu kurtoazni komplimenti – to se jasno vidi na terenu. Ali kakva je to satisfakcija kada negde odete i protivnik izvede 40 ili 50 slobodnih bacanja? To više nije moj domen i time ne želim da se bavim”, rekao je Mitrović u razgovoru za Meridian sport i nastavio:

"To me, svakako, pogađa – gotovo na svakoj utakmici dobijam tehničke greške čim se pojavim. Izgleda da su to neka naša pravila. Mogu da komentarišem predsednika države, premijera ili ministra turizma, ali ljude koji direktno utiču na moju sudbinu na terenu ne smem – jer kazne su velike, a već sam ih dovoljno platio. Zato taj deo zaista ne bih želeo da komentarišem”, zaključio je Zvezdan Mitrović.

Cedevita Olimpija u plej-of ABA lige ulazi sa šestog mesta i već zna protivnika u četvrtfinalu, što će biti ekipa Crvene zvezde

