Košarkaši FMP-a poraženi su na gostovanju od ekipe Zadra sa 65:76 (20:13, 16:28, 13:27, 16:8), u utakmici osmog kola plej-auta ABA lige.
ZADAR SRUŠIO PANTERE: FMP poražen na gostovanju u plej-autu ABA lige
Najefikasniji u ekipi iz Železnika bio je Filip Barna sa 20 poena, uz sedam skokova, Džošua Skot je dodao 13 poena, a Lazar Stefanović je upisao 11 poena i četiri uhvaćene lopte.
U ekipi Zadra bolji od ostalih su bili Vladimir Mihailović i Lovro Mazalin sa po 20 poena. Mihailović je upisao i pet skokova, dok je Mazalin zabeležio po tri skoka i asistencije.
FMP je prekinuo niz od četiri vezana trijumfa i na drugom mestu plej-auta ima skor 11/13, a isti učinak ima i trećeplasirani Zadar.
U sledećem kolu FMP dočekuje Beč, dok Zadar gostuje Krki.
(Beta)
