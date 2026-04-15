Slušaj vest

Spektakl za pamćenje priredili su ljubiteljima NBA košarkaši Šarlota i Majamija prethodne noći.

Hornetsi su pred svojim navijačima u prvom meču plej-ina savladali Majami posle produžetka i tako ostali u igri za plasman u doigravanje, dok je za ekipu Erika Spolstre sezona završena.

Šarlot eliminisao Majami u plej-inu NBA lige. Foto: Jacob Kupferman / Getty images / Profimedia

Na nestvaran način Hornetsi su prošli prvu prepreku u borbi za plej-of. Nadoknadili su veliki zaostatak u poslednjem minutu regularnog dela i slavili posle lude završnice u produžetku.

Za mesto među osam najboljih boriće se protiv poraženog iz duela Orlando Medžik - Filadelfija.

Apsolutni junak veličanstvene pobede Hornetsa bio je Lamelo Bol, koji je meč zavrišio sa 30 poena i 10 asistencija. Uz to, Bol je na 4.7 sekundi pre kraja produžetka postigao i koš za pobedu.

Imao je Majami poslednji napad i priliku da izbori trijumf, ali je Majls Bridžis u poslednjoj sekundi na fantastičan način izblokirao Davona Mičela i izazvao eksploziju u dvorani.

Pogledajte ludu završnicu meča:

Pored Bola i Bridžisa važnu ulogu u pobedi Hornetsa imao je i Kobi Vajt, koji je ubacio 19 poena i postigao trojku za produžetak.

Sa druge strane, najefikasniji bio je Mičel sa 28 postignutih poena, dok je Vigins dodao 27.

Reprezentativac Srbije Nikola Jović zbog povrede skočnog zgloba nije bio u sastavu za ovaj meč.

