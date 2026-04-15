Šarlot eliminisao Majami u plej-inu NBA lige.

Ovaj spektakularan meč obeležio je i incident koji je direktno uticao na sam ishod utakmice.

Naime, jednim sramnim, prljavim potezom najbolji igrač Hornetsa Lamelo Bol uzrokovao je ozbiljnu povredu zvezde Hita Bema Adebaja, koji je početkom druge deonice otišao u svlačionicu i više se nije vraćao u igru.

Nakon jednog promašenog prodora Lamelo je završio na parketu, a onda je levom rukom povukao za nogu Adebaja. Centar Majamija je izgubio ravnotežu i pao na leđa. Odmah je bilo jasno da je doživeo ozbiljniju povredu. Uspeo je sam da ode do svlačionce, ali više se nije vraćao na teren. Majami je tako ostao bez svog najboljeg igrača.

Iako je zbog sramnog poteza morao biti isključen, sudije su pomilovale američkog superstara, pa je trener Majamija Erik Spolstra s pravom besneo na konferenciji nakon meča.

"Morao je da bude izbačen iz igre zbog toga! Za takve stvari nema mesta u košarci. Ne mislim da je to "slatko" niti mislim da je smešno. To je glup potez, opasan potez, i zbog toga je naš najbolji igrač ispao iz stroja. Ne tražim izgovore, ali ovo je sramota. Treba da bude kažnjen, tim trikovima i podmetanjima nogu nije mesto u ovoj ligi", grmeo je Spolstra.

Zanimljivo, Lamelo Bol bio je igrač odluke na ovom meču, zabeležio je 30 poena i 10 asistencija i na 4.7 sekundi pre kraja produžetka postigao odlučujući koš za pobedu.

Nakon meča se pravdao zbog nesportskog poteza.

"Izvinjavam se zbog svega. Dobio sam udarac u glavu tokom prodora i bukvalno nisam znao gde se nalazim u tom trenutku. Proveriću kako je Bam, nadam se da je u redu. Samo sam igrao košarku, nisam imao nameru nikoga da povredim", rekao je Lamelo Bol.