Košarkaši Portlanda obezbedili su sedmu poziciju i plasman u plej-of NBA lige, pošto su u prvom meču plej-ina u gostima savladali Finiks Sanse rezultatom 114:110.

Iako je domaćin u poslednjoj deonici imao dvocifrenu prednost, Portland je na krilima čudesnog Denija Avdije napravio preokret i zabeležio veličanstven trijumf.

Reprezentativac Izraela i sin legendarnog košarkaša Crvene Zvezde, Zufera Avdije, odigrao je meč karijere. Za 38 minuta igre zabeležio je 41 poen, 12 asistencija sedam skokova i dve blokade, a posebno impresivan bio je u mementima kada se meč lomio.

Pored Avdije istakli su se Džru Holidej sa 21 poenom i Džeremi Grent sa 16.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Džejlen Grin sa 35 poena, dok je Devin Buker meč završio sa 22 postignuta poena.

Portland će na startu plej-ofa odmeriti snage sa San Antonio Sparsima, dok će Finiks imati još jednu šansu da uđe u doigravanje i zakaže dule sa Oklahomom, pošto će igrati protiv boljeg iz meča Los Anđeles Klipersi - Golden Stejt Voriorsi.

Avdija i reprezentacija Srbije

Imao je Deni mogućnost da obuče dres Srbije, ali je na kraju ipak izabrao zemlju u kojoj je rođen - Izrael.

Naime, tata Zufer, koji je svojevremeno nastupao u dresu reprezentacije Jugoslavije, silno je želeo da njegov naslednik zaigra za "orlove", ali Deni je ipak izabrao Izrael.

"Srbija je sjajan tim,imaju sjajne igrače sigurno bih se uklopio, ali odrastao sam u Izraelu, cela porodica mi je tamo... Volim Srbiju, volim da gledam kako igraju, više puta sam bio tamo, imam tamo porodicu, ali sam odabrao Izrael jer sam tamo odrastao", priznao je Avdija.

Ističe da se ne kaje zbog svoje odluke.