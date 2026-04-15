Činjenica da Nikola Milutinov nije prisustvovao sahrani Duško Vujošević, niti se oglasio povodom smrti svog nekadašnjeg trenera, odjeknula je u košarkaškoj crno-beloj javnosti i izazvala lavinu reakcija navijača Partizana na društvenim mrežama.

Kako je sve počelo?

Milutinov je bio jedan od najvažnijih projekata Vujoševića u Partizanu. U Humsku je stigao kao izuzetno talentovan, ali "sirov" centar, a upravo pod vođstvom trofejnog stručnjaka prošao je kroz najvažniju fazu razvoja.

Vujošević je u to vreme bio poznat po strogom pristupu i radu sa mladim igračima, a Milutinov je bio jedan od onih koji su prošli kroz njegov sistem kako bi izrasli u vrhunske profesionalce. Košarkaške.

Nikola Milutinov i Duško Vujošević

Njihova saradnja počela je u periodu kada je Partizan bio u procesu podmlađivanja ekipe. Vujošević je verovao Milutinovu i davao mu šansu i u najtežim utakmicama, iako je centar često imao oscilacije u igri.

Upravo kroz te minute na parketu, uz konstantne kritike i zahteve, Milutinov je izgradio čvrstinu i košarkašku inteligenciju koja ga je kasnije odvela u vrh evropske košarke.

Odlazak i kritike

Kada je došlo do odlaska iz Partizana, Vujošević je imao zamerke za način na koji je to odrađeno. Ujedno i kritike na račun Milutinova.

- Nikola je napravio moralnu grešku, jer se od kluba koji mu je dao sve, osim tog novca koliko iznosi dug, oprostio na način koji ne priliči. Napravio je grešku jer je otišao ne formiran i kao igrač i kao ličnost. Ostanak u Partizanu bio mu je prilika da postane kičma tima, napreduje barem jednako kao prošle godine i dostigne punu igračku vrednost na tržištu. Ubedili su ga da ode ispod svake cene, pa će sada ostati čovek sa kojim počinje kraj velikog Partizana - pričao je Vujošević.

Nikola Milutinov u dresu Partizana

U narednim godinama Milutinov je postao, pa verovatno, i najbolji centar u Evropi. Naravno, apsolutno ništa ne bi bilo moguće bez njegovog Partizana i njegovog Duška Vujoševića. To što je naučio u crno-belom taboru bio je temelj za svaki naredni korak, uspeh i ugovor u karijeri. I to je nešto što ne bi trebalo da se zaboravlja.

Zato je izostanak Milutinova sa sahrane Duška Vujoševića, kao i činjenica da nije uputio ni poruku putem društvenih mreža ili medija, iznenadio mnoge. Ono što je sigurno - njihov zajednički rad ostavio je dubok trag (napravio kvalitetnog igrača), bez obzira na sve posle što se dešavalo.

Naravno, ima nešto mnogo važnije od igračkih kvaliteta...