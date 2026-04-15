"DONČIĆEVO ČUDO - NIJE NEMOGUĆE" Trka sa vremenom: Luka radi sa čuvenim stručnjakom iz Madrida, oporavak ide neverovatnom brzinom! Otkriveni detalji!
Los Anđeles Lejkersi nalaze se u ozbiljnom problemu pred start NBA plej-ofa.
Ostin Rivs će sigurno zbog povrede propustiti uvodne mečeve sa Hjuston Roketsima, dok je status Luke Dončića i dalje neizvestan.
Pre nekoliko dana delovalo je da Lejkersi neće moći da računaju na svog najboljeg igrača, ali situacija sada deluje daleko optimističnije.
Naime, Luka je rešio da uradi sve što je u njegovoj moći kako bi ubrzao povratak na teren.
Španska "Marka" otkriva da postoji relana šansa da Dončić zaigra protiv Roketsa.
U tekstu pod naslovom "Dončićevo čudo? Skori povratak više nije nemoguć" autor teksta otkriva da je Luka prethodnih dana boravio u Madridu, gde je radio sa čuvenim stručnjakom Samuelom Kastiljom, bivšim kondicionim trenerom Reala. Tokom boravka primao je terapije i injekcije u povređeni deo noge.
Tokom nedelje Dončić će se vratiti u Los Anđeles, gde će odraditi dodatne preglede. Novinar Mark Stein otkriva da će konačna odluka o njegovom nastupu biti doneta u petak nakon pregleda.
Podsetimo, Dončić je pre dve sedmice na utakmici protiv Oklahome zadobio neugodnu povredu zadnje lože i prognoze su bile prilično pesimistične. Zbog povrede je ostao i bez prilike da se bori za individualna priznanja, pošto je odigrao samo 64 utakmice tokom regularnog dela sezone.
Podsetimo, prvi meč plej-of serije između Lejkersa i Hjustona na programu je u noći između subote i nedelje od 02.30.