Los Anđeles Lejkersi nalaze se u ozbiljnom problemu pred start NBA plej-ofa.

Ostin Rivs će sigurno zbog povrede propustiti uvodne mečeve sa Hjuston Roketsima, dok je status Luke Dončića i dalje neizvestan.

Pre nekoliko dana delovalo je da Lejkersi neće moći da računaju na svog najboljeg igrača, ali situacija sada deluje daleko optimističnije.

Dončić u dresu Lejkersa Foto: Sean Gardner / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Naime, Luka je rešio da uradi sve što je u njegovoj moći kako bi ubrzao povratak na teren.

Španska "Marka" otkriva da postoji relana šansa da Dončić zaigra protiv Roketsa.

U tekstu pod naslovom "Dončićevo čudo? Skori povratak više nije nemoguć" autor teksta otkriva da je Luka prethodnih dana boravio u Madridu, gde je radio sa čuvenim stručnjakom Samuelom Kastiljom, bivšim kondicionim trenerom Reala. Tokom boravka primao je terapije i injekcije u povređeni deo noge.

Tokom nedelje Dončić će se vratiti u Los Anđeles, gde će odraditi dodatne preglede. Novinar Mark Stein otkriva da će konačna odluka o njegovom nastupu biti doneta u petak nakon pregleda.

Podsetimo, Dončić je pre dve sedmice na utakmici protiv Oklahome zadobio neugodnu povredu zadnje lože i prognoze su bile prilično pesimistične. Zbog povrede je ostao i bez prilike da se bori za individualna priznanja, pošto je odigrao samo 64 utakmice tokom regularnog dela sezone.

Oklahoma - Los Anđeles Lejkers, povreda Dončića Foto: Cooper Neill / Getty images / Profimedia

Podsetimo, prvi meč plej-of serije između Lejkersa i Hjustona na programu je u noći između subote i nedelje od 02.30.

Ne propustiteKošarka"GDE TI JE PONOS? GDE TI JE DOSTOJANSTVO?" Luka Dončić na žestokom udaru
Luka Dončić
KošarkaLEJKERSI U OZBILJNOM PROBLEMU PRED START PLEJ-OFA! Isplivali novi detalji o povredama ključnih igrača - Dončić i Rivs propuštaju početak serije!
Luka Dončić
KošarkaDONČIĆ NAPUSTIO LOS ANĐELES! Luka spakovao kofere - ide kod svojih ćerki!
Luka Dončić
KošarkaEPSKA SRAMOTA LOS ANĐELES LEJKERSA! Bez Luke Dončića i Lebrona Džejmsa doživeli KATASTROFU: Jedan detalj posebno je važan za sve u Srbiji (VIDEO)
Luka Dončić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium