Slušaj vest

Zanimljive izjave dolaze iz tabora Minesote pred start plej-of serije između Nagetsa i Timbervulvsa.

Trener Minesote Kris Finč istakao je da je Nikola Jokić najteži rival u celoj NBA ligi.

"Čuvanje Jokića je veoma težak posao. On stavlja Rudija u situacije koje on ne brani baš često", priznao je Finč.

1/9 Vidi galeriju Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

O predstojećim okršajima sa Jokićem govorio je i četvorostruki osvajač nagrade za najboljeg defanzivca lige, francuski centar Rudi Gober.

"Čak i kada ga ne čuvam, čuvam ga. Poenta je da ga usporimo koliko god je to moguće. I da zaustavimo Denver kao tim", kaže Gober.

O Nikoli ima samo reči hvale.

"Mislim da je pobednik, šta god da radi, uvek igra da bi pobedio. Nesebičan je, uvek pokušava da donese pravu odluku, da pronađe saigrače ili kreira za sebe, zavisno od toga šta mu odbrana pruži… Sviđa mi se njegova skromnost, mislim da je neko ko se ne obazire previše na spoljne priče, već je tu da odradi svoje, pomogne timu da pobedi i ode kući. To mi se sviđa, to poštujem", istakao je Gober.

Podsetimo, prvi meč između Denvera i Minesote na programu je u subotu od 21.30.