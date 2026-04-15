Slušaj vest

Predsedništvo Košarkaška liga Srbije donelo je odluku da organizacija fajnal-fora za sezonu 2025/2026. bude poverena Regionalnom košarkaškom savezu Istočne Srbije, dok će domaćin završnog turnira biti Niš, prenelo je danas to takmičenje.

Kako je saopšteno, RKS Istočne Srbije bio je jedini kandidat koji je ispunio sve uslove iz javnog konkursa raspisanog 23. marta.

Završni turnir biće odigran u maju, dok će tačan termin biti naknadno određen u skladu sa obavezama srpskih klubova u međunarodnim takmičenjima.

Ovo će biti prvi put da se šampion Srbije dobije kroz fajnal-for turnir u istoriji KLS, koja ulazi u svoju 19. sezonu. Iz lige ističu da ovaj potez predstavlja važan korak ka unapređenju domaćeg takmičenja, ali i ka daljoj decentralizaciji košarke u Srbiji.

