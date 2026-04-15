Košarkašice Crvene zvezde povele su u finalnoj seriji plej-ofa Prve ženske lige Srbije, pošto su na svom terenu pobedile niški Student sa 100:75 (23:10, 25:28, 22:19, 30:18).
Košarka
STUDENTIKNJE PALE U BEOGRADU: Zvezda stotkom povela u finalnoj seriji plej-ofa
Slušaj vest
Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Dorijan Dahan Sujić sa 35 poena, pratila je Dulsi Fankam sa 20, dok su u Studentu najbolje bile Nadežda Nedeljkov sa 20 i Nevena Vučković sa 17 poena.
Serija se igra do tri pobede, po principu 1-1-1-1-1. Druga utakmica na programu je u subotu, 18. aprila, u niškom "Čairu" od 16.30, a treća ponovo u Hali sportova "Ranko Žeravica" u sredu, 22. aprila.
Eventualna četvrta utakmica je u "Čairu", a eventualna majstorica u Hali sportova "Ranko Žeravica".
Crvena zvezda brani šampionsku titulu osvojenu prošle godine.
(Beta)
Reaguj
Komentariši