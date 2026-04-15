Slušaj vest

Lovernj je u svojoj karijeri po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver Nagets, Oklahoma Siti Tanders, San Antonio Spars, Čikago Buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

Foto galerija Žofri Lovernja

U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77, a crno-beli će moći da ga registruju za Košarkašku ligu Srbije (KLS), gde crno-beli brane šampionsku titulu.

Kako je i sam otkrio, uskoro će dobiti srpski pasoš i u Partizanu neće biti stranac.

"Pričao sam sa Vanjom, kao i sa ljudima iz kluba, pre nego što sam potpisao. Ne mogu da igram u Evroligi i ABA ligi, ali ostaje KLS, pošto ću dobiti uskoro srpski pasoš", rekao je Lovernj.

I dalje nije detaljno pričao sa Đoanom Penjarojom.

"Očekuje od mene da se borim i da igram najbolje što mogu, kao svaki trener. A onda ćemo videti kako tačno, u kojoj situaciji i tako dalje – imamo vremena da to shvatimo. Spreman sam, u dobroj formi, jer sam trenirao sam poslednjih nekoliko nedelja sa Megom i imaćemo vremena da se pripremimo"

Za Lovernja je ovo poseban trenutak.Posle 14 godina se vratio u Partizan.

"Ovo je poseban trenutak. U isto vreme sam stvarno srećan, ali sam i svestan kao što vi kažete, da život ide dalje".