Košarkaš Minesote oglasio se pred duel sa Denverom.
"VEROVATNO ĆU POZVATI BOGA U POMOĆ" Rendl pred duel sa Jokićem: Biće veoma teško
Košarkaši Denver Nagetsa i Minesota Timbervulvsa sastaju se u prvoj rundi plej-of serije Zapadne konferencije i Nagetsi imaju prednost domaćeg terena.
Džulijus Rendl je u prošlosti igrao veoma dobro protiv Denverovih centara i njegova odbrana na Nikoli Jokiću se isticala kao jedna od pozitivnih stvari Minesote.
Sada su ga novinari upitali šta očekuje i iskreno je rekao:
"Verovatno ću pozvati Boga u pomoć i pitati za nekoliko usluga. Biće veoma teško jer je Jokić neverovatan igrač. Biće to prava bitka, ali mi smo spremni", rekao je Amerikanac.
