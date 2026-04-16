Na Fajnal foru FIBA Lige šampiona igraće Unikaha - AEK i Tenerife - Ritas, odlučeno je posle "majstorica" četvrtfinala u kojima su slavili AEK i Tenerife.

AEK je u pobedio Huventud rezultatom 72:67, a je Tenerife postao poslednji polufinalista pošto je deklasirao Galatasaraj rezultatom 99:59.

Giorgi Šermadini je sa 20 poena i 14 skokova predvodio Tenerife ka pobedi, Haime Fernandez je dao 19 poena, Hoan Sastre 13, a Fran Guera 10. Bugrahan Tunčer sa 14 i Muhsin Jasar sa 11 su bili jedini dvocifreni kod Galatasaraja.

Fajnal for FIBA Lige šampiona će se igrati u Badaloni, ali bez kluba iz tog grada Huventuda koji je ispao od AEK-a.

