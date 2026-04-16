Scena koja se retko viđa u NBA ligi.
SUDIJA NAPUSTIO UTAKMICU U NBA LIGI! OVA SCENA OBILAZI AMERIKU! Otišao je u svlačionicu i više se nije vraćao, svi su ostali u šoku zbog prizora! VIDEO
Nesvakidašnja scena viđena je na meču plej-ina NBA lige između Los Anđeles Klipersa i Golden Stejt Voriorsa, gde je duel na trenutak pao u drugi plan zbog problema glavnog sudije Bena Tejlora.
Iskusni arbitar morao je da napusti parket sredinom treće deonice, tačnije na 8:51 do kraja, nakon što se vidno otežano i ukočeno kretao.
Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Uz bolnu grimasu, zaputio se ka tunelu dvorane „Intuit Dome“, što je izazvalo kratkotrajni prekid susreta.
Ipak, meč je ubrzo nastavljen bez većih zastoja, pošto je njegovu ulogu preuzeo rezervni sudija Šon Korbin. Upravo zbog ovakvih nepredviđenih situacija, NBA liga delegira i četvrtog arbitra, spremnog da momentalno uskoči na teren.
