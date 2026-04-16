Slušaj vest

Nesvakidašnja scena viđena je na meču plej-ina NBA lige između Los Anđeles Klipersa i Golden Stejt Voriorsa, gde je duel na trenutak pao u drugi plan zbog problema glavnog sudije Bena Tejlora.

Iskusni arbitar morao je da napusti parket sredinom treće deonice, tačnije na 8:51 do kraja, nakon što se vidno otežano i ukočeno kretao.

Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uz bolnu grimasu, zaputio se ka tunelu dvorane „Intuit Dome“, što je izazvalo kratkotrajni prekid susreta.

Ipak, meč je ubrzo nastavljen bez većih zastoja, pošto je njegovu ulogu preuzeo rezervni sudija Šon Korbin. Upravo zbog ovakvih nepredviđenih situacija, NBA liga delegira i četvrtog arbitra, spremnog da momentalno uskoči na teren.

