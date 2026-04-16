Košarkaši Golden Stejta nadoknadili su 13 poena zaostatka u četvrtoj četvrtini i pobedili su Los Anđeles Kliperse 126:121 i igraće za mesto u plej-ofu protiv Finiksa.

Voriorse je predvodio Stefen Kari sa 35 poena, od kojih je 27 postigao u drugom poluvremenu. Gi Santos postigao je 20 poena uz šest skokova i pet asistencija, a Kristaps Porzingis 20 poena uz po pet skokova i asistencija. Al Horford dodao je 14 poena.

Denver - Golden Stejt, Nikola Jokić Foto: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

U ekipi iz Los Anđelesa Benedik Maturin imao je 23 poena, Darijus Garland dodao je 21 poen i osam asistencija, a Kavaj Lenard 21 poen i sedam skokova. Bruk Lopes dodao je 17 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Bogdan Bogdanović nije igrao.

