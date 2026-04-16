Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan osvojio je na današnji dan pre 34 godine titulu evropskog šampiona, pobedom protiv španskog Huventuda trojkom Aleksandra Đorđevića u poslednjim trenucima utakmice, koja je odigrana u dvorani "Abdi Ipekči" u Istanbulu.

Partizan je 16. aprila 1992. godine u Istanbulu u finalu tadašnjeg Kupa šampiona savladao Huventud rezultatom 71:70.

Za najkorisnijeg igrača Fajnal fora proglašen je košarkaš "crno-belih" Predrag Danilović.

Ekipu Partizana, koja je u proseku bila stara 21,7 godina, predvodio je sa klupe Željko Obradović, a njegov asistent je bio legendarni Aleksandar Nikolić.

Za Partizan su u finalu Kupa šampiona 1992. godine igrali Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Nikola Lončar, Zoran Stevanović, Dragiša Šarić, Željko Rebrača, Mlađan Šilobad, Slaviša Koprivica, Vladimir Dragutinović i Ivo Nakić. 

Partizan je prethodno 14. aprila 1992. u polufinalu Fajnal fora savladao italijanski Filips rezultatom 82:75, dok je Huventud bio bolji od Estudijantesa sa 91:69.

Pogledajte ceo meč Partizan - Huventud:

Košarkaši Partizana su zbog rata na prostoru bivše Jugoslavije mečeve kao domaćini u grupnoj fazi Kupa šampiona igrali u predgrađu Madrida, Fuenlabradi, a "crno-beli" su na svim utakmicama imali veliku podršku španskih navijača. 

Partizan je u grupnoj fazi igrao u grupi B sa Huventudom, Estudijantesom, Filipsom, Bajer Leverkuzenom iz Nemačke, Arisom, holandskim Komodorom i belgijskim Maes Pilsom.

Crno-beli su osvojili četvrto mesto u grupi sa devet pobeda i pet poraza, a u četvrtfinalu su igrali sa Knorom (sadašnjim Virtusom) iz Bolonje. 

Partizan je jedini meč na domaćem terenu u Beogradu u toj sezoni odigrao protiv Knora u četvrtfinalnoj seriji. "Crno-beli" su slavili 2:1 u četvrtfinalnoj seriji i izborili su plasman na F4 u Istanbul.

Ne propustiteKvotaŠTA KAŽU KLADIONICE PRED POSLEDNJI MEČ PARTIZANA U EVROLIGI? Crno-beli večeras igraju protiv Baskonije, a evo ko je apsolutni favorit!
Karlik Džons i Sterling Braun na meču Partizan - Asvel
EvroligaCRNO-BELI ŽELE POBEDU ZA KRAJ: Evo gde možete pratiti prenos meča Partizan - Baskonija
partizan-asvel-52858340.JPG
KošarkaŽOFRI LOVERNJ DOBIJA SRPSKI PASOŠ: Partizan značajno pojačan u borbi za odbranu titule!
Screenshot 2024-12-18 063948.jpg
EvroligaDRAKONSKE KAZNE ZA ZVEZDU I PARTIZAN: Crveno-beli dobili katastrofalne vesti pred mečeve odluke!
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg

Košarkaši Partizana odaju počast polaganjem ruža