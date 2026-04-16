Košarkaši Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić i Detroit Pistonsa Kejd Kaningem ispunjavaju uslove za sve individualne nagrade u sezoni 2025/26, uključujući MVP priznanje i izbor u idealne petorke, nakon što je NBA zajedno sa NBPA odobrila njihove žalbe na pravilo o minimumu od 65 utakmica, preneo je ESPN.
NBA LIGA NAPRAVILA PRESEDAN: Dončić i Kaningem ipak u trci za nagrade, Edvards odbijen
Dončić je tokom regularnog dela sezone odigrao 64 meča, a dva je propustio u decembru zbog rođenja deteta u inostranstvu. Sa druge strane, Kaningem je nastupio na 63 utakmice, pošto je zbog kolapsa pluća bio van terena ukupno 12 mečeva.
Njihovi slučajevi ocenjeni su kao "izuzetne okolnosti", što im je omogućilo da ostanu u konkurenciji za najvažnije individualne nagrade lige.
Igrač Minnesote Entoni Edvards takođe je podneo žalbu, nakon što je sezonu završio sa 60 odigranih utakmica. Njegov slučaj prosleđen je nezavisnom arbitru, ali je zahtev odbijen, pa Edvards neće imati pravo da konkuriše za priznanja ove sezone.
(Beta)
