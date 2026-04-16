Prema sudskim dokumentima, ročište za promenu izjašnjenja zakazano je za 6. maj pred federalnim sudom u Bruklinu. Džons (49) se ranije izjasnio da nije kriv po optužbama koje ga terete za učestvovanje u nameštenim poker igrama i odavanje poverljivih informacija kladioničarima o povredama NBA zvezda Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvis.

Tužilaštvo ga tereti za zaveru radi prevare putem elektronskih komunikacija i pranje novca. Njegov advokat je ranije naveo da su moguće nagodbe sa tužilaštvom.

Džons je uhapšen prošlog oktobra zajedno sa još nekoliko osoba iz sveta košarke, među kojima su i trener Portlanda Čonsi Bilaps i bek Majamija Teri Rozir, kao i jedan kladioničar optužen za korišćenje internih informacija.

Prema optužnici, Džons je pokušao da proda poverljive podatke o tome da Los Anđeles Lejkersi neće moći da računaju na Džejmsa u meču protiv Milvokija 2023. godine, uz poruku saučesniku: "Stavi veliku opkladu na Milvoki pre nego što informacija izađe". Džejms tada nije bio na listi povređenih, ali je kasnije ipak propustio utakmicu.

U drugom slučaju, navodi se da je kladioničar platio oko 2.500 dolara za informaciju da će Dejvis imati ograničenu minutažu protiv Oklahome, nakon čega je uloženo 100.000 dolara na protivnika. Međutim, informacija se pokazala netačnom, Dejvis je odigrao standardno i predvodio Lejkerse do pobede.

Optužbe uključuju i učešće u nameštenim poker partijama, gde su igrači navodno varani pomoću modifikovanih aparata za mešanje karata, skrivenih kamera i specijalne opreme. Džons je, prema navodima tužilaštva, bio angažovan da privlači druge igrače u takve igre.

Istraga je pokazala i veze sa kriminalnim organizacijama poput porodica Gambino, Đenoveze i Bonano, koje su učestvovale u organizaciji ilegalnih igara i naplati dugova, uključujući i nasilne metode.

Džons je tokom NBA karijere (1999–2009) nastupao za 10 timova i zaradio više od 20 miliona dolara, a bio je saigrač Džejmsa u Klivlendu. Nakon završetka igračke karijere radio je kao trener i konsultant za šut, a bio je deo stručnog štaba šampionskog tima Klivlenda 2016. godine.

(Beta)