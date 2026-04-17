Trener košarkaša Toronto Reptorsa Darko Rajaković rekao je pred start plej-ofa NBA lige da uprkos činjenici da njegova ekipa nema iskustva u doigravanju i da nema čega da se plaši jer ne igra u Evropi, gde igrače gađaju flašama i i u njihova lica uperuju lasere.

"Ne igramo u Evropi. Neće nas gađati flašama. Neće biti lasera u našim očima dok šutiramo slobodna bacanja. Biće glasno. I šta onda? To ne bi trebalo da nas zbuni. Moramo da izađemo, igramo po našim standardima i uživamo u trenutku", rekao je Rajaković za američke i kanadske medije.

Rajaković je prvi evropski trener koji će predvoditi neki klub u plej-ofu NBA lige. Toronto će u prvom plej-ofu u klupskoj istoriji igrati protiv Klivlenda, a serija počinje u subotu uveče od 19 časova po srpskom vremenu, a domaćini će biti Kavalirsi.

Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

