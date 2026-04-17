Košarkaši Denvera i Indijane igraće 7. novembra u Meksiko Sitiju, saopštila je NBA liga.

Kako je saopšteno, duel Nagetsa i Pejsersa biće 35. meč NBA lige koji će se odigrati u Meksiku od 1992. godine, kada je započela ta tradicija.

Utakmica će se igrati na neradni dan u Meksiku, jer se tada u toj državi obeležava Dan mrtvih, katolički praznik posvećen preminulima.

"Održavanje 35. utakmice u ovoj zemlji pokazuje dubinu odnosa između NBA lige i Meksika, kao i značaj ovog događaja u približavanju globalne igre navijačima na lokalnom nivou, širom Latinske Amerike i sveta", izjavio je Raul Saraga, viši potpredsednik NBA za Latinsku Ameriku.

Nema sumnje da će publika u Meksiku moći da uživa u magiji Nikole Jokića.

Ne propustiteKošarkaJOKIĆEV BRAT NAPAO NAVIJAČA! Objavljen snimak: Strahinji pao mrak na oči posle ovoga... (VIDEO)
Nikola Jokić.jpg
KošarkaNA ŠTA OVO LIČI? Pogledajte kako je Vembanjama udario Jokića u glavu! Nikola počeo da krvari...(VIDEO)
Screenshot 2026-04-04 215215.jpg
KošarkaNIKOLA, PRVI SI U ISTORIJI! NBA liga se obratila Jokiću: Uputili su mu neverovatne reči uz video od 5 minuta! UŽIVAJTE!
profimedia-1083102419.jpg
KošarkaČ-U-D-O! Ne postoji druga reč da se opiše šta je Nikola Jokić uradio protekle noći: Au, kakve brojke
Nikola Jokić

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium