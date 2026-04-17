Slušaj vest

Crvena zvezda je zatražila odlaganje utakmice sa Partizanom u okviru poslednjeg kola ABA lige koja je trebalo da se igra u nedelju u 19.30 časova, piše Sport klub.

Crveno-beli su ovo tražili zbog toga što će u utorak igrati meč plej-in u Evroligi i žele da dobiju što više vremena da se spreme za taj meč. Sa Malog Kalemegdana su poslali zvanični dopis ABA ligi. Sada se čeka odgovor čelnika regionalnog takmičenja i Partizana.

Argumenti...

Kao jedan od argumenara naveli su i sezonu 2022/2023 kada je plej of ABA lige bio nekoliko puta odlagan zbog mečeva Partizana u četvrtfinalu Evrolige protiv Reala.

Uoči poslednjeg kola ABA lige Partizan je drugi, a Zvezda treća. Crveno-beli ne mogu bolje od trećeg mesta, dok Partizan može samo da bude prvi u slučaju da Dubai izgubi od Bosne, a oni pobede Crvenu zvezdu.

Ako večiti budu uspešni u četvrfinalnim duelima - čeka ih međusobni meč u polufinalu.

KK Crvena zvezda - KK Partizan derbi Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs

batler.jpg
Saša Obradović
Vlade Đurović
real-zvezda-685888.JPG

