Dragan Kićanović ne dolazi na mečeve KK Partizan od 1994. godine. Mnogi su očekivali da vide legendu crno-belih i srpske košarke juče u Areni, jer je pre toga bio na koktelu (koji je bio u Maloj Areni)... Ništa od toga. 

Zašto?

Da bi dobili odgovor na to pitanje moramo da se vratimo 32 godine unazad.

Incident koji se dogodio 1994. godine, kada su navijači Partizana vređali klupsku Kićanovića predstavlja jednu veliku sramotu o kojoj se i danas priča.  Razlog za uvrede nije bio sportski, već politički i duboko lični, a vezuje se za tadašnju funkciju koju je Kićanović obavljao van košarkaškog terena.

Glavni razlog netrpeljivosti navijača u tom trenutku bio je taj što je Dragan Kićanović bio ministar sporta u Vladi Srbije, koju je predvodila Socijalistička partija Srbije (SPS) pod Slobodanom Miloševićem. Devedesete godine u Srbiji bile su obeležene ogromnim nezadovoljstvom, hiperinflacijom, ratovima i izolacijom. Činjenica da je Kićanović, kao najveći simbol Partizana, bio deo te vlasti, za radikalni deo tribine bila je "izdaja" ili neoprostiv greh.

"Kićo, Turčine..."

Kulminacija se dogodila na utakmici Evrolige protiv grčkog Panatinaikosa (koji je tada vodio Željko Obradović). Kada se Kićanović pojavio u hali (u pratnji tadašnjih funkcionera i saradnika), sa tribina je krenulo horsko vređanje i skandiranje protiv njega.

Željko Obradović: Najveća sramota u istoriji Partizana

Nakon utakmice, Željko je izašao pred novinare i nije želeo da priča o taktici ili pobedi svog Panatinaikosa. Njegova poruka je bila usmerena direktno ka navijačima.

Žestoko je kritikovao navijače, rekavši da je to što su uradili "najveća sramota u istoriji kluba".

 Grobari su mu vikali: "Kićo, Turčine", optužujući ga da je postao "politički poslušnik" i napadajući njegov integritet.

Vređanje legende koja je kao igrač donela Partizanu prve evropske trofeje, a kao funkcioner stvorila tim koji je postao šampion Evrope 1992. godine, bio je ogroman šok za celokupnu sportsku javnost.

Vidimo se NIKAD

Ovaj incident je duboko ranio Dragana Kićanovića. On je bio čovek koji je Partizanu dao sve, a doživeo je da mu rođeni navijači okrenu leđa zbog politike.

Ubrzo nakon toga, Kićanović je počeo da se distancira od bilo kakve veze sa klubom. Jedino gde smo mogli da ga vidimo su retke svečanosti kluba kada bi se Kića odazvao pozivu čelnika crno-belih.

Pogledajte kako je izgledao dolazak Kićanovića na jedan Partizanov koktel pre osam godina:

KIĆA DOŠAO U SVOJ PARTIZAN: Legendarni košarkaš se posle mnogo vremena pojavio u javnosti! Proslava crno-belih za Dragana Kićanovića pravi je povod za to (KURIR TV) Foto: Starsport©

