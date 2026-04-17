Predsednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da crno-beli ne žele da se odloži "večiti" derbi u ABA ligi.

Prethodno je Košarkaški klub Crvena zvezda zatražio odlaganje večitog derbija u ABA ligi zbog plej-ina Evrolige.

Večiti derbi ABA liga

 "Prvo, Partizan se i dalje nalazi u konkurenciji za prvo mesto i prednost domaćeg terena do kraja takmičenja, naročito jer i utakmica Bosna - Dubai ima takmičarski značaj za oba tima. Bosna se bori za prednost domaćeg terena u plej-inu. Da odigramo derbi posle 10 dana bez utakmice, svoj tim bismo stavili u podređen položaj. Zatim, ulaznice su već u prodaji, veliki broj vlasnika i sezonskih i dnevnih ulaznica za naše utakmice živi van Beograda i dobili smo pregršt poruka zabrinutih ljudi koji su već organizovali put, platili hotele i privatne smeštaje. Ne možemo njih izneveriti. Drugo je bio onaj nesrećni slučaj Beča i bezbednosnih pretnji. I na kraju ili početku, zaista je neozbiljno raditi tako nešto na 48 sati pre podbacivanja. Ekipa se uveliko sprema za derbi", poručio je Mijailović u izjavi za Sportisimo.

Ne propustiteKošarkaZAŠTO DRAGAN KIĆANOVIĆ NE DOLAZI NA UTAKMICE PARTIZANA? Legenda ne želi da kroči u Arenu i Pionir zbog NAJVEĆE SRAMOTE u istoriji kluba!
KošarkaŠOK! ODLAŽE SE VEČITI DERBI? Crvena zvezda podnela zvaničan zahtev...
KošarkaNIKOLA JOKIĆ U MEKSIKU! Srpski as dobio vesti o kojima svi bruje
KošarkaDARKO RAJAKOVIĆ PRED START PLEJ-OFA: Ne igramo u Evropi, neće nas gađati flašama i neće biti lasera
Cela Arena plače zbog Duška Vujoševića Izvor: Kurir