Košarkaški klub Crvena zvezda zvanično je zatražio od ABA lige odlaganje utakmice poslednjeg osmog kola Top 8 faze.

Ta utakmica je na programu u nedelju, a crveno-beli su tražili odlaganje zbog toga što već u utorak igraju utakmicu plej-ina Evrolige.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet želi da informiše javnost da je u petak poslao zvaničan zahtev za odlaganjem utakmice 8.kola TOP 8 faze ABA lige u kome je detaljno obrazložio sportskom direktoru ABA lige Miliji Vojinoviću razloge za ovaj zahtev;

- KK Crvena zvezda Meridianbet već 21.04.2026. godine igra play in utakmicu Evrolige, za koju u ovom trenutku ne zna, ni gde će je igrati;

- KK Crvena zvezda Meridianbet učinio je još u ponedeljak 13.04.2026. godine jedini mogući ustupak (iako na to nismo bili obavezni) i ponudio da se utakmica 8.kola TOP 8 faze igra u subotu! Taj predlog je iz nama nejasnih razloga – odbijen!

- KK Crvena zvezda Meridianbet čeka odluku ABA lige i sportskog direktora tog takmičenja na naš zahtev. Niko drugi tu odluku ne može da donese osim njega, zato je isključivo njemu zahtev i upućen!

- Dužni smo da podsetimo da smo kao klub tokom aprila 2023. godine ( sportski direktor ABA lige je takođe bio Milija Vojinović) bili izuzetno konstruktivni i nismo reagovali na višestruka odlaganja početka doigravanja ABA lige koje je trebalo da počne 29.04.2023. godine. Zbog toga, vodeći se i prethodnim slučajevima, zahtevali smo od sportskog direktora ABA lige Milije Vojinovića da odloži utakmicu koja je na programu u nedelju, i odredite novi termin u skladu sa dešavanjima u doigravanju Evrolige, koju bi trebalo da odigramo već u utorak;

KK Crvena zvezda Meridianbet zahteva da se pronađe rešenje u skladu sa postojećim kalendarom, koji sigurno ostavlja mogućnost da se utakmica odigra bez ikakvog narušavanje integriteta takmičenja", stoji u saopštenju Crvene zvezde.