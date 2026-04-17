Crveno-beli su tražili da se utakmica protiv Partizana u 8. kolu Top 8 faze, a koja je zakazana za nedelju, odloži zbog toga što klub u utorak igra plej-in u Evroligi.

Vojinović u svom saopštenju ističe:

"Pre svega želim da vas obavestim da je raspored utakmica u TOP 8 fazi AdmiralBet ABA lige objavljen još 07.02.2026. godine, a prethodno je bio usaglašen upravo sa predlozima svih klubova, pa tako i sa KK Crvena zvezda. Kao što sigurno već znate, ABA liga je jedino košarkaško takmičenje u Evropi koja raspored ne određuje Bergerovim tablicama, već softverski, kako bi se klubovima olakšalo usaglašavanje svih termina utakmica u evropskim takmičenjima sa odigravanjem mečeva u ABA ligi".

Vojinović dodaje:

"Moram da naglasim da smo na usmeni zahtev Crvene zvezde u subotu 11. aprila, da se promeni satnica utakmice, koja je prvobitno bila zakazana u 21 čas, pomerili termin na 19 časova i 30 minuta uzimajući u obzir činjenicu da Zvezdu očekuju obaveze u nastavku takmičenja u Evroligi. Zvanični dopis za odlaganjem meča dobili smo danas, dva dana pre zakazanog termina, pa i pored naše želje, nismo bili u mogućnosti da izvršimo bilo kakve promene, jer i pored naših intenzivnih pokušaja, nije bilo saglasnosti od strane KK Partizan. Samim tim, večiti derbi će biti odigran u predviđenom terminu".