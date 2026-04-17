SRPKINJA U FINALU EVROLIGE: Nikolina Milić se sa Fenerbahčeom bori za trofej
Srpska internacionalka Nikolina Milić proslavila je u nedelju rođendan, a verovatno najlepši rođendanski poklon mogla bi da dobije u Saragosi.
Milić će igrati u nedelju pred nama sa Fenerbahčeom za titulu Evrolige.
Njen Fenerbahče je u polufinalu Fajnal-siksa u Saragosi savladao špansku Đironu rezultatom 76:59.
Fener će u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinala u kome igraju Galatasaraj - Saragosa.
Milić će treću uzastopnu godinu igrati u finalu Evrolige. Milić je već jednom osvojila titulu sa Fenerom, i to 2024. godine, dok je prošle godine poražena sa Mersinom od Praga. Ove godine ima priliku da osvoji triplu krunu, pošto je sa Fenerom osvojila prvenstvo i kup Turske.
Finale je na programu u nedelju od 20 časova, dok je meč za treće mesto od 17 časova.