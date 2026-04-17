Srpska internacionalka Nikolina Milić proslavila je u nedelju rođendan, a verovatno najlepši rođendanski poklon mogla bi da dobije u Saragosi.

Milić će igrati u nedelju pred nama sa Fenerbahčeom za titulu Evrolige.

Nikolina Milić Foto: FIBA, Instagram, Privatna Arhiva

Njen Fenerbahče je u polufinalu Fajnal-siksa u Saragosi savladao špansku Đironu rezultatom 76:59.

Fener će u finalu igrati protiv pobednika drugog polufinala u kome igraju Galatasaraj - Saragosa.

Milić će treću uzastopnu godinu igrati u finalu Evrolige. Milić je već jednom osvojila titulu sa Fenerom, i to 2024. godine, dok je prošle godine poražena sa Mersinom od Praga. Ove godine ima priliku da osvoji triplu krunu, pošto je sa Fenerom osvojila prvenstvo i kup Turske.

Finale je na programu u nedelju od 20 časova, dok je meč za treće mesto od 17 časova.

Ne propustiteKošarkaMILOŠ PAVLOVIĆ POSLE ŽREBA ZA KOŠARKAŠICE: Cilj je plasman na EP
Miloš Pavlović
KošarkaSRBIJA DOBILA RIVALE U KVALIFIKACIJAMA: Evo protiv koga košarkašice igraju za plasman na Evropsko prvenstvo
WhatsApp Image 2026-03-14 at 22.03.29.jpeg
KošarkaMILOŠ PAVLOVIĆ OBJAVIO SPISAK KOŠARKAŠICA: Srbija protiv Islanda i Portugalije završava prvi krug kvalifikacija za Evrobasket
Milos Pavlovic.jpg

Košarkašice: Srbija - Island Izvor: Kurir